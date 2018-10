Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Unfall Schwäbisch Gmünd

Ostalbkreis: Unfall Schwäbisch Gmünd

Aalen - Schwäbisch Gmünd: Geparkten Daimler gerammt

Eine 18-jährige Suzukifahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, die Mutlanger Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd. Kurz nach Ortseingang Schwäbisch Gmünd, auf Höhe der Franz-Konrad-Straße, kam die Fahrerin aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem in einer Parkbucht abgestellten Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf eine Verkehrsinsel geschoben, so dass die dortigen Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen wurden. Die Fahrerin verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen und an den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/