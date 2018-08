Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Unfallserie am ...

Ostalbkreis: Unfallserie am Freitagnachmittag und ein Arbeitsunfall in Adelmannsfelden

Ostalbkreis - Aalen/Westhausen: Unfallserie am Freitagnachmittag

Zwischen 13. 38 Uhr und 14.26 Uhr wurden der Polizei drei Unfälle auf und neben der B 29 gemeldet, die sich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt ereigneten.

Zunächst fuhren vor der Ampelanlage B29/B290 drei Autos aufeinander. In Fahrtrichtung Aalen wartete dort ein Mercedes im dichten Verkehr vor der roten Ampel. Der nachfolgende Ford hielt ebenfalls an. Ein Seat-Fahrer fuhr dann gegen 13.35 Uhr auf und schob die Autos zusammen. In den Fahrzeugen wurde niemand verletzt, den Schaden schätzte die Polizei auf zusammen rund 11000 Euro.

Rund ein dreiviertel Stunde später ereignete sich dann in Gegenrichtung ebenfalls ein Auffahrunfall. Im Stop-and-Go-Verkehr fuhr gegen 14.25 Uhr Höhe Oberalfingen ein Pkw Dacia und eine A-Klasse aufeinander. Dabei wurde der Mercedes-Fahrer wohl eher leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Mercedes-Fahrer wurde vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen ins Ostalbklinikum eingeliefert.

Beim dritten Unfall zog sich dann ein 36 Jahre alter Motorradfahrer wohl schwere Verletzungen zu. Dieser Unfall ereignete sich gegen 14.50 Uhr auf der Landesstraße 1029. Dort waren eine Audi-Fahrerin und ein Motorradfahrer aus Richtung Wasseralfingen in Richtung Oberalfingen unterwegs. Auf Höhe der Hofener Dorfstraße bog die 19-jährige Fahrerin Pkw-Fahrerin nach links ab, während der nachfolgende Motorradfahrer gleichzeitig den langsamer gewordenen Pkw überholte. Der Motorradfahrer wurde von den alarmierten Rettungskräften an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins Ostalbklinikum eingeliefert. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf etwa 5000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es nun auch auf der Landesstraße zu, allerdings eher leichten, Verkehrsstörungen.

Adelmannsfelden: Zwei Arbeiter schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall am Freitagmorgen zogen sich zwei Arbeiter einer ortsansässigen Firma schwere Verletzungen zu. Den beiden Männern in Alter von 43 und 46 Jahren wurden beim Aufstellen einer mehrere Tonnen schweren Maschine jeweils mehrere Finger einer Hand stark gequetscht, als diese ins Ungleichgewicht geriet. Zur schnellen Versorgung ihrer Verletzungen wurden beide Männer mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklink eingeliefert. Die Polizei hat vor Ort Ermittlungen aufgenommen, die noch nicht abgeschlossen sind.

