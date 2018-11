Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Unterschneidheim - ...

Ostalbkreis: Unterschneidheim - Oberschneidheim: PKW prallt gegen Hauswand, vier schwer Verletzte

Am Samstag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 90-Jähriger mit seinem PKW Daimler den Eichenweg in Richtung Hofwiesbuck. Der PKW war mit zwei weiteren Frauen im Alter von 91 und 80 Jahren, sowie einem weiteren Mann im Alter von 84 besetzt. An der Einmündung zum Hofwiesbuck fuhr der stark beschleunigende PKW aus unbekannter Ursache geradeaus, anstatt nach links in den Hofwiesbuck. Er fuhr gegen eine Grundstücksböschung und wurde dadurch ausgehebelt. Das Auto flog etwa 5 m weit und stieß in 1 m Höhe gegen eine Hauswand. Die vier Insassen wurden bei dem Unfall in dem Auto eingeklemmt und wurden durch die Feuerwehr Unterschneidheim, die mit 4 Fahrzeugen und 29 Mann an die Unfallstelle ausgerückt war, gerettet. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten alle Insassen lebensgefährliche Verletzungen. Zwei von ihnen mussten mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Nürnberg und Würzburg geflogen werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 EUR. Der Schaden an der Hauswand dürfte sich auf ca. 100.000 EUR belaufen. Vom Rettungsdienst waren insgesamt 28 Einsatzkräfte mit 5 Rettungswagen, 3 Notarzfahrzeugen und dem Leitenden Notarzt vor Ort.

