Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Vandalen unterwegs, ...

Ostalbkreis: Vandalen unterwegs, Betrunken gegen Baum

Aalen - Schwäbisch Gmünd - Rechberg

Vandalen unterwegs Am späten Samstagabend beschädigten mehrere unbekannte Personen auf der Strecke zwischen Schurrenhof und Rechberg Verkehrsschilder, indem sie diese einfach abbrachen. Ein Zeuge konnte die Personen noch auf dem Sportplatz in Rechberg randalieren hören. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sie beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171 358 0) zu melden.

Schwäbisch Gmünd

Betrunken gegen Baum gefahren Am Sonntagmorgen befuhr ein 24jähriger Audi-Fahrer die Scheffoldstraße in Schwäbisch Gmünd in Richtung Bettringen. Am Kreisverkehr Weilerstraße kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Baum.Die hinzugerufene Polizeistreife stellte beim Fahrer fest, dass er erheblich alkoholisiert war. Ein Test ergab über 2 Promille Alkohol. Außerdem wurde er durch den Unfall leicht verletzt. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Auch der Baum wurde nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Konsequenz dieses Unfalls war für den Fahrer eine Blutentnahme im Krankenhaus, der Entzug der Fahrerlaubnis und eine Strafanzeige.

