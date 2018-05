Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Vandalismus - Diebstähle ...

Ostalbkreis: Vandalismus - Diebstähle und Unfallflucht

Ostalbkreis: - Bopfingen: Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Sonntag und Montag Pflanzen und den Gartenzaun eines Grundstücks in der Frauenbrunnenstraße. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter 07961/930-0 bei der Polizei Ellwangen zu melden.

Aalen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Montag zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer einen VW einer 69-Jährigen und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Der VW war am Fahrbahnrand in der Österleinstraße vor dem dortigen Wertstoffhof abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter 0736/524-0 bei der Polizei Aalen zu melden.

Aalen: Bargeld-Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb entwendete in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem in der Lessingstraße geparkten VW 250 Euro aus einem Geldbeutel. Der VW war nicht abgeschlossen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 07361/524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Abtsgmünd: Leergut entwendet

In der Zeit von Mittwoch bis Sonntag entwendete ein unbekannter Täter hinter einem Café in der Amtsgasse gelagerte Leergutkisten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 60 Euro. Zeugen, die verdächtige Hinweise gemacht haben, werden gebeten sich unter 07361/524-0 bei der Polizei Aalen zu melden.

