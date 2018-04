Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen - Ellwangen: Unfall mit vierjährigem Kind

Freitagabend, gegen 17.00 Uhr, fuhr ein vier Jahre altes Kind mit seinem Fahrrad aus einer Grundstückszufahrt auf die Hofackerstraße. Es war ohne anzuhalten über beide Fahrspuren in Richtung des gegenüberliegenden Gehwegs unterwegs. Hierbei kollidierte es mit einem ordnungsgemäß die Hofackerstraße abwärts befahrenden Daimler, dessen 58-jähriger Lenker den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Bei dem Aufprall erlitt der Vierjährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500,- Euro.

Schwäbisch Gmünd: alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Eine 58-jährige Ford-Lenkerin stand Freitagabend, gegen 20.40 Uhr, an der Ampelanlage Graf-von-Soden-Straße / Herlikofer Straße. Als sie bei Grün leicht beschleunigte und nach links in Richtung Herlikofen abbiegen wollte, kam sie alleinbeteiligt infolge eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen einen Laternenmast und blieb an der dortigen Böschung stehen. Bei dem Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6.000,- Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer leicht verletzt

Am Freitag, gegen 15.50 Uhr, hielt eine 20-jährige VW-Fahrerin zunächst an der Sichtlinie an, rollte dann aber von der Langerstraße in die Burgstallstraße ein und übersah hierbei die von links ordnungsgemäß herannahende, vorfahrtsberechtigte Yamaha-Lenkerin. Die VW-Fahrerin bremste noch bis zum Stillstand ab und versuchte auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr vermeiden. Bei dem Aufprall wurde die 58-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 10.000,- Euro geschätzt.

