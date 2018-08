Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen - Gem. Abtsgmünd - Motorradfahrerin auf nasser Fahrbahn weggerutscht

Am Freitag gegen 18:50 Uhr befuhr eine 41-jährige Motorradfahrerin die B 19 von Hüttlingen in Richtung Abtsgmünd. Kurz vor Abtsgmünd verlor sie in einer Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Motorrad. Sie rutschte gegen den Randstein, stürzte und blieb etwa 50 m weiter neben der Fahrbahn liegen. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 EUR.

Schechingen - Unter Drogeneinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 22:00 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem PKW in der Hohenstädter Straße, aus Richtung Hohenstadt kommend, ortseinwärts. Vor der Einmündung der Kronenstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Verkehrszeichen. Er setzte seine Fahrt zunächst fort und stellte sein Auto 500 m weiter in einer Seitenstraße ab. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife war der 18-Jährige wieder an die Unfallstelle zurückgekehrt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 5.000 EUR. Da er unter Drogeneinwirkung stand, musste er seinen Führerschein abgeben.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/