Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen - Westhausen: A7 - AS Aalen/Westhausen - Auffahrunfall

Beim Verlassen der BAB 7 musste ein 27-jähriger VW-Lenker Freitagmittag am Ende der BAB-Ausfahrt an der Anschlussstelle Aalen/Westhausen, wegen Rotlicht an der dortigen Ampel anhalten. Hinter ihm hielt ein 42-jähriger Nissan-Lenker ebenfalls an. Der unmittelbar nachfolgende 40-jährige Mercedes-Benz-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr hinten auf. Bei dem Aufprall wurde der Nissan auf den VW geschoben, sodass ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000,- Euro entstand.

Westhausen: B 290/B29 - Auffahrunfall

Am Freitag, gegen 20.05 Uhr, befuhr ein 39-jähriger mit seinem VW-Golf die B290 und musste an der Einmündung zur B 29 verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 38-jährige Seat-Lenkerin zu spät und fuhr auf. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt 3.000,- Euro.

