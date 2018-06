Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen - Gem. Ellwangen-Neunheim - Vorrang missachtet

Am Freitag gegen 19:30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem PKW Audi die Landesstraße von Ellwangen-Neunheim in Richtung Röhlingen. An der Anschlussstelle der A 7 wollte er in Richtung Würzburg auffahren. Beim Abbiegen missachtete er den Vorrang eines entgegen kommenden PKW BMW, der von einem 41-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision bei die 34-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt wurde. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

