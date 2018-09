Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen - Gem. Aalen, Ebnater Steige - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 10:45 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem PKW die Ebnater Steige in Richtung Ebnat. In einer Linkskurve kam ihm ein weißer 7,5 t - LKW entgegen, der zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 47-Jährige musste ausweichen und streifte dabei mit den Rädern am Randstein entlang. Der LKW fuhr ohne Anzuhalten weiter in Richtung Unterkochen. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 3.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07316-5240 in Verbindung setzen. Insbesondere der Fahrer eines weißen PKW BMW, 2er-Serie, der hinter dem 47 - Jährigen gefahren war, wird gebeten, sich zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/