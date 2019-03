Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Verkehrsunfall unter ...

Ostalbkreis: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Aalen - Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Freitagabend befuhr ein 33- jähriger Fordfahrer die Täferroter Straße in Fahrtrichtung Täferrot. Infolge Unachtsamkeit fuhr er auf eine 43-jährige Toyotafahrerin auf und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4.000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme wurde beim Verursacher Alkoholgeruch festgestellt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

