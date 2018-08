Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Verletzt bei Unfall im ...

Ostalbkreis: Verletzt bei Unfall im Regen am Freitagmittag bei Schwäbisch Gmünd; Sachschadenunfall in Aalen

Ostalbkreis - Schwäbisch Gmünd: Auf Regen in den Gegenverkehr

Weiler: Auf plötzlich regennasser Fahrbahn kam am Freitagmittag eine 26-jährige Autofahrerin von ihrem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Die Frau war mit ihrem Mercedes Benz A-Klasse aus Richtung Degenfeld in Richtung Weiler in den Bergen unterwegs, als sie gegen 13.45 Uhr auf ihrer linken Straßenseite mit einem entgegen kommenden Lkw zusammenstieß. Die Fahrerin und ihr 19-jähriger Beifahrer zogen sich jeweils eher leichte Verletzungen zu, die an der Unfallstelle durch Rettungskräfte versorgt wurden. Beide kamen vorsorglich zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Beide Unfallfahrzeuge waren manövrierunfähig, weshalb die Landesstraße bis zum Abräumen und anschließenden Reinigen der Fahrzeuge blockiert war. In beide Richtungen kam es deshalb zu Behinderungen und leichten Rückstaus.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen entstand. Kurz nach 7.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes-Sprinter von einer Bushaltestelle in den fließenden Verkehr auf der Ulmer Straße ein. Hierbei übersah er den Sprinter eines 34-Jährigen und streifte diesen. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

