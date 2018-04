Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Versuchter Einbruch in ...

Ostalbkreis: Versuchter Einbruch in Aalen, Sachbeschädigung in Schwäbisch Gmünd und Verkehrsunfälle

Ostalbkreis - Westhausen: Unfall im Einmündungsbereich

Am Sonntagabend kam es auf der B 29 zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine gegen 20 Uhr von der BAB 7, aus Richtung Würzburg kommende 48-jährige Audi-Fahrerin stieß beim Einfahren in die B 29 mit einem Pkw Ford zusammen, dessen 60-jähriger Fahrer trotz Ausweichens einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die 67-jährige Beifahrerin im Ford und die Unfallverursacherin wurden beim Zusammenprall leicht verletzt. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen wurde auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Zwei Auffahrunfälle am Ostermontag auf der B 29 im Bereich Essingen

Gegen 12 Uhr war eine 44-jährige VW-Lenkerin in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Im Rückstau fuhr sie auf einen vor ihr anhaltenden VW auf und verursachte dabei einen Schaden von rund 12000 Euro.

In der Gegenrichtung war es 12.25 Uhr als eine 52-jährige Daimler-Fahrerin auf den im Stau haltenden BMW eines 39-jährigen Fahrers auffuhr. Hier entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Aalen: Versuchter Einbruch

An einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bischof-Fischer-Straße wurde versucht die Eingangstüre aufzubrechen, was aber misslang. An der Eingangstüre entstand Sachschaden, die mögliche Tatzeit wird derzeit auf Montag zwischen 0.30 Uhr und 17 Uhr eingegrenzt. Entsprechende Beobachtungen in diesem Zeitraum nimmt die Polizei in Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Wildunfälle

Stödtlen: Ein Reh, das am Montagabend die L 1070 zwischen Stödtlen und Wört querte, verursachte an einem BMW einen Schaden von rund 1500 Euro. Das Reh wurde beim Anprall gegen 20.15 Uhr getötet.

Bopfingen: Am Sonntagmorgen wurde ein gegen 3.20 Uhr die B 29 querender Fuchs zwischen Aufhausen und Bopfingen vom Pkw BMW eines 22-jährigen Fahrers erfasst und getötet. Der Schaden an dem Fahrzeug wurde auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Am Montagabend missachtete ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt eines 25-jährigen Motorradfahrers, als er gegen 19.30 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Straße In der Au einfuhr. Der Zweiradfahrer, der zwar durch Ausweichen einen schwereren Zusammenstoß verhindern konnte, streifte den Pkw noch leicht , wodurch an den Fahrzeugen Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand.

Stödtlen: Vorfahrt missachtet

Ein 22-jähriger Opel-Fahrer, der am Sonntagvormittag die Gemeindeverbindungsstraße von Gaxhardt in Richtung Mönchsroth befuhr, missachtete gegen 11.10 Uhr an der Einmündung Lindenstraße/Alleestraße die Vorfahrt eines 44-jährigen Mercedes-Fahrers, der in Richtung Regelsweiler unterwegs war. Beim Zusammenprall wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wurde auf zusammen etwa 20000 Euro geschätzt.

Durlangen: Von Fahrbahn abgekommen

Im Einmündungsbereich der Kreisstraße 3257 in die Bundesstraße 298/ kam am Sonntagabend eine 44-jährige Tesla-Fahrerin gegen 23 Uhr nach links von der Straße ab und prallte gegen ein Vorfahrtsschild. Dabei entstand an ihrem Fahrzeuge ein Schaden von etwa 20000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pkw mutwillig beschädigt

Bargau: Ein geparkter Fiat Tipo, der in der Steigstraße abgestellt war, wurde am Sonntag mutwillig beschädigt und dabei ein Schaden von ca. 500 Euro angerichtet. Die Polizei Schwäbisch Gmünd hat nach der Anzeigenerstattung die Ermittlungen aufgenommen und bittet für die mögliche Tatzeit zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr unter Telefon 07171/3580 um Zeugenhinweise.

