Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Ziegenbiss, Einbruch, Unfälle

Ostalbkreis: Ziegenbiss, Einbruch, Unfälle

Ostalbkreis - Westhausen: 51-Jähriger musste zur Blutentnahme

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verständigte am Sonntagabend die Polizei, nachdem ihm die unsichere Fahrweise eines Pkw aufgefallen war, der die Dr.-Rudolf-Schieber-Straße befuhr. Beamte des Polizeireviers Aalen stoppten das Fahrzeug gegen 22 Uhr in Westhausen und unterzogen den 51-jährigen Fahrer einer Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Der 51-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Neresheim: Fahranfängerin verursachte Verkehrsunfall

Eine 22-jährige Fahranfängerin verursachte am Sonntagabend einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von gut 10 000 Euro entstand. Kurz vor 18.30 Uhr befuhr die junge Frau mit ihrem VW Bora die abschüssige Straße vom Kloster Neresheim kommend und wollte von dort nach rechts auf die Kreisstraße 3309 abbiegen. Da die 22-Jährige ihr Fahrzeug dabei nicht stark genug abbremste, fuhr sie gegen das Heck eines vorausfahrenden Pkw Porsche Panamera. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 59 Jahre alte Porsche-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Ziege biss zu

Kurz nach 17 Uhr büxten am Sonntagnachmittag zwei Ziegen aus, die auf einem Grundstück in der Jochgasse untergebracht waren. Die Tiere taten sich anschließend an der Hecke gütlich, die vom eigenen Grundstück einfach nicht erreichbar war . Als der Besitzer der Hecke zusammen mit seiner 16 Jahre alten Enkeltochter die Tiere aus seinem Garten scheuchte, wurde die Jugendliche von einem der Tiere ins Bein gebissen. Zur Behandlung der Bisswunde musste die 16-Jährige von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht werden.

Neuler: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3233 zwischen Neuler und der Burkhardsmühle erfasste eine 21-jährige Autofahrerin am Montagmorgen mit ihrem Renault ein gegen 5.20 Uhr die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet, am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Büro

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag 15.30 Uhr und Montagmorgen 7.30 Uhr drangen Unbekannte in das Büro der Beratungsstelle in der Rechbergstraße ein, nachdem sie die Eingangstüre aufgehebelt hatten. Die Täter entwendeten vorgefundenes Bargeld im dreistelligen Bereich und einen Fahrzeugschlüssel. Hinweise zur tat und Beobachtungen rund um den Tatort nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 40-Jähriger seinen Pkw Mercedes Benz am Montagmorgen auf der Herlikofer Straße anhalten. Ein 23-Jähriger erkannte dies gegen 8.30 Uhr zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf den Mercedes auf, wobei er einen Sachschaden von rund 14 000 Euro anrichtete.

