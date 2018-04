Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: Zwei Kinder von Pkw ...

Ostalbkreis: Zwei Kinder von Pkw erfasst, weitere Unfälle, Brände und anderes

Aalen - Abtsgmünd: Zwei Mädchen von Pkw erfasst und verletzt

Eine 31-Jährige Autofahrerin hat am Mittwoch mit ihrem VW zwei 10 Jahre alte Mädchen erfasst und hierbei eines schwer und das andere leicht verletzt. Die Frau war kurz vor 17:00 Uhr von der Otto-Dix-Straße in eine abschüssige Hofeinfahrt zwischen zwei Gebäuden eingefahren und hatte dabei die auf der Hofeinfahrt sitzenden Mädchen übersehen. Ein Mädchen konnte noch aufspringen und wurde hierbei von dem VW erfasst und leicht verletzt. Das andere Mädchen rutschte unter den VW und wurde mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt.

Beide Mädchen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in das Krankenhaus eingeliefert.

Aalen-Waldhausen: Pkw in Brand geraten

Ein geparkter Ford ist am Mittwoch um 22:15 Uhr vor einem Wohnhaus im Neuffenweg in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf abgelagerte Baustoffe über. Auch die Gebäudefassade wurde durch die Flammen leicht beschädigt. Der Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber bei mindestens 7.000 Euro liegen.

Essingen: Radfahrer übersehen

Schwere Verletzungen hat am Mittwochabend ein 50 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall in der Mantelhofstraße erlitten. Ein 52 Jahre alter Ford-Lenker war rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Straße gefahren und hatte hierbei den Fahrradfahrer übersehen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und schlug mit der Schulter in der Heckscheibe ein, ehe er zu Boden stürzte. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in das Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf circa 4.000 Euro beziffert.

Aalen: Streitigkeiten unter Gaststättenbesucher

Wegen Streitigkeiten zwischen mehreren Beteiligten mussten am Mittwochabend mehrere Streifenbesatzungen zu einer Gaststätte an den Bahnhof ausrücken. Ein 26-Jähriger war mit mehreren Gaststättenbesuchern in Streit geraten, wobei es zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Abtsgmünd: Einbruch in Pizzaservice

Bei einem Einbruch in einen Pizzaservice in der Hauptstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag ein I-Pad, mehrere hundert Euro Wechselgeld und circa 20 Dosen Energy-Drinks entwendet. Die Einbrecher waren über ein Fenster in das Lokal eingedrungen und hatten einen Sachschaden von circa 200 Euro angerichtet. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd, Telefon 07366/9666-0.

Aalen: Unfallflucht nach missglücktem Überholversuch

Am Mittwochabend musste ein 23-jähriger Opel-Lenker, der gegen 22 Uhr die Westumgehung der B 29 zwischen Rombachtunnel und der Anschlussstelle Affalterried befuhr, wegen eines im Überholvorgang befindlichen entgegenkommenden Pkw-Lenkers nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und fuhr gegen die rechte Stahlschutzplanke. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne dass es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfallverursacher. Insbesondere wird der Pkw-Lenker als Zeuge gesucht, der von dem unbekannten Fahrzeuglenker überholt wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/524-0 entgegen.

Hüttlingen: Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

Am Mittwochabend wurde von einem Unbekannten gegen 21.20 Uhr an dem Buswartehäuschen an der B 19, im Bereich der Einfahrt Niederalfingen in Fahrtrichtung Abtsgmünd beschädigt. Der Unbekannte hatte die Holzverkleidung/Rückwand getreten und einen Sachschaden von circa 400 Euro angerichtet. Anschließend fuhr er mit dem Bahnbus in Richtung Aalen. Der Tatverdächtige war ca. 20 Jahre alt, trug eine weiße kurze Hose, ein dunkles Hemd und befand sich alleine am Buswartehäuschen. Bei einer Überprüfung des Busses durch eine Streifenbesatzung konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden. Hinweise auf ihn nimmt die Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 entgegen.

Essingen: Tieflader beschädigt Pkw

Auf der Margarete-Steiff-Straße ist es am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Tieflader und einem älteren Pkw, Jaguar gekommen. Der Anhänger des Tiefladers war infolge eines technischen Defekts ausgeschert und hatte einen entgegenkommenden Jaguar eines 36-Jährigen gestreift. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Bopfingen: Pkw kontra Radfahrer

Eine 60-jährige Peugeot-Lenkerin, die am Mittwochabend die K 3316 von Utzmemmingen in Richtung Härtsfeldhausen befuhr, streifte nach der Einmündung zur Ringlesmühle auf der ansteigenden Kreisstraße aufgrund der tiefstehenden Sonne einen Radfahrer mit dem rechten Außenspiegel, welcher als letzter aus einer 7-köpfigen Radfahrergruppe unterwegs war. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus nach Nördlingen eingeliefert werden.

Ellenberg: Pkw in Brand geraten

Während ein 58-jähriger Mercedes-Lenker am Mittwochnachmittag gegen 13.15 Uhr die Hauptstraße in Richtung Ellenberg befuhr, begann es aus dem Motorraum zu qualmen. Bis zum Eintreffen der Freiwillige Feuerwehr Ellenberg stand der Motorraum bereits in Flammen. Verletzt wurde niemand. An dem Pkw war wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. Die Fahrbahn musste von der Feuerwehr und einem Ölmobil gereinigt werden.

Göggingen: Unfall beim Überholen

Bei einem Überholversuch in einer Kurve ist es am Mittwochabend auf der L 1157 zwischen Eschach-Holzhausen und Göggingen zu einem Unfall gekommen. Ein 40-Jähriger BMW-Lenker war um 18:30 Uhr in Richtung Göggingen unterwegs und hatte in einer Kurve einen Opel einer 40-Jährigen überholt und diesen gestreift. Hierbei war ein Sachschaden von circa 15.000 Euro entstanden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Pfitzerstraße ereignet hat. Eine 21-jährige Seat-Lenkerin, die von Mutlangen in Richtung Stadtmitte unterwegs war, wollte vor dem dortigen Kreisverkehr vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und war dabei seitlich mit dem dort fahrenden Pkw eines 38-jährigen Seat-Lenkers kollidiert.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Beim Befahren des Ausfädelungsstreifens am Kreisverkehr an der Benzholzstraße in Fahrtrichtung Hussenhofen fuhr ein 18-jähriger Audi-Lenker am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr wegen zu geringem Abstand auf den Pkw eines vor ihm abbremsenden 20-jährigen BMW-Lenkers auf . 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Lorch: Dieseldiebstahl

Von einem Unbekannten wurden zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen an einem geparkten Lkw der Tankdeckel aufgehebelt und anschließend aus dem Tank ca. 350 Liter Diesel im Wert von ca. 410 Euro abgepumpt und entwendet. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf der Bürenstraße abgestellt gewesen.

Mutlangen: Radfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen zog sich am Mittwochmittag ein 67-jähriger Radfahrer zu, als er gegen 12.20 Uhr auf der Wetzgauer Straße mit dem Vorderreifen seines Rennrades an den Bordstein geriet und stürzte.

