Polizeipräsidium Aalen / Pkw aufgebrochen

Pkw aufgebrochen

Schwäbisch Hall - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einer Tiefgarage Im Hällischen in Gottwollshausen ein Peugeot 206 aufgebrochen. Der Pkw wurde zwar durchsucht, entwendet wurde jedoch nichts. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 200 Euro.

