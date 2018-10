Polizeipräsidium Aalen / POL AA: Rems-Murr-Kreis: ...

POL AA: Rems-Murr-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung, Fahrzeugbrand und zwei Einbrüche

Aalen - Backnang: ZEUGEN gesucht! - Straßenverkehrsgefährdung

Am späten Samstagabend kam es gegen 22:30 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Zebrastreifen im Hummelbühl 4. Ein Fußgänger wollte dort die Straße überqueren, als ein bislang unbekannter Autofahrer ohne seine Geschwindigkeit zu verringern an den Fußgängerüberweg heranfuhr. Dem Geschädigten gelang es gerade noch rechtzeitig zur Seite zu springen, damit ihn das Auto nicht erfasste. Hierbei verletzte er sich leicht. Das Tatfahrzeug fuhr anschließend in unbekannte Richtung weiter und kann derzeit nicht näher beschrieben werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 909-0 zu melden.

Bartenbach: Fahrzeugbrand im Wald zwischen Bartenbach und Zwerenberg

Am Samstagnachmittag geriet eine Arbeitsmaschine für Forstarbeiten im Gewann Haselbach aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Trotz sofortiger Löschversuche des Fahrzeugführers, wurde das Fahrzeug zerstört. Die freiwillige Feuerwehr Sulzbach an der Murr war mit 3 Fahrzeugen und 18 Personen vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Fellbach: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Fellbacher Gaststätte eingebrochen. Der/die Täter brachen eine Nebentür auf und durchsuchten anschließend alle Schankräume. Ob etwas gestohlen wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der beim Aufbrechen der Türe entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Korb: Einbrecher während der Tat überrascht

Am Samstagabend gegen 19 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in Korb ein. Durch die dabei verursachten Geräusche wurde die Eigentümerin der Wohnung auf den Vorgang aufmerksam und begab sich unverzüglich in das betroffene Zimmer. Dort stellte sie fest, dass die Terrassentüre offen stand. Die Einbrecher wurden offenbar durch die Geschädigte bei der Tatausführung gestört und flüchteten, ohne etwas zu stehlen. An der aufgebrochenen Terrassentüre entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen - PvD - Telefon: +49 (0)07151 950-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/