Polizeipräsidium Aalen / Pressemitteilung: Landkreis Schwäbisch ...

Pressemitteilung: Landkreis Schwäbisch Hall bis 14.00 Uhr

Aalen - Mainhardt: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitagabend befuhr eine 51-jährige Alfa Romeo Fahrerin die Straße Am Moosbach. Beim Überqueren der Heilbronner Straße (B14) in Richtung Bergstraße übersah sie die bevorrechtige 20- jährige VW Polo Fahrerin und es kam zum Unfall. Durch den Unfall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Vorsorglich war die Feuerwehr Mainhardt mit 20 Mann und 3 Fahrzeugen vor Ort.

Crailsheim: Pkw gegen Baum

Am Freitagabend befuhr ein 39-jähriger VW Golf Fahrer die Gaildorfer Straße. Auf Höhe Jagstheimer Weg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Garten und kam an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

