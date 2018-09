Polizeipräsidium Aalen / Radfahrer schwer verletzt

Radfahrer schwer verletzt

Jagstzell - Gegen 1 Uhr am Samstagmorgen war ein 29jähriger Mountainbike-Fahrer auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs. Hierbei übersah er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Caddy und kollidierte mit dem Fahrzeug. Durch die Kollision erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer keinerlei Schutzausstattung. Der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 600 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07151 950-291 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/