Polizeipräsidium Aalen / Radfahrer von Zug erfasst und getötet

Radfahrer von Zug erfasst und getötet

Rudersberg - Ein älterer Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Rudersberg von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Senior war gegen 15:45 Uhr von der Brühlstraße kommend nach links auf die Neue Zumhofer Straße (L 1080) und sogleich auf den halbseitig beschrankten und geschlossenen Bahnübergang eingefahren. Hierbei wurde er von der Wieslauftalbahn erfasst, die von Schorndorf kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der Senior war sofort tot.

Der Zugführer und die 9 Fahrgäste der Wieslauftalbahn blieben unverletzt, standen jedoch unter dem Eindruck des Unfalls. Der Zugführer wurde von einem Notfallseelsorger betreut.

Bei dem Zugunfall waren Rettungsdienst, Notarzt, DRK-Bereitschaft Wieslauftal, die Freiwillige Feuerwehr, ein Notfallseelsorger, städtische Mitarbeiter, Vertreter der Betreiberfirma und die Polizei im Einsatz. Der Bürgermeister kam ebenfalls vor Ort und machte sich ein Bild des Geschehens.

Der Bahnverkehr ist voraussichtlich bis 17:45 Uhr gesperrt.

