Polizeipräsidium Aalen / Raub, Körperverletzung, verwirrter Mann

Raub, Körperverletzung, verwirrter Mann

Rems-Murr-Kreis - Schorndorf-Weiler: Raub am Bahnhof

Am Samstag wurde kurz nach Mitternacht ein angetrunkener 55-jähriger am Bahnhof in Schorndorf-Weiler überfallen. Kurz nachdem er die S-Bahn aus Richtung Schorndorf verlassen hatte, kam ein bislang unbekannter Täter auf ihn zu und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte wurde durch den wuchtigen Schlag ohnmächtig und ging zu Boden. Als er wieder zu sich kam stellte er fest, dass sein Schlüsselbund und sein Geldbeutel fehlten. Zum Täter konnte der Geschädigte keine Angaben machen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter Tel. 07181-2040 in Verbindung zu setzen.

Winterbach: Körperverletzung am Bahnhof

Am Freitag wurde ein 20-jähriger in den späten Abendstunden von einem Motorrollerfahrer absichtlich mit geringer Geschwindigkeit angefahren. Anschließend stiegen sowohl der Fahrer als auch sein Sozius vom Roller ab. Der Fahrer versetzte dem Geschädigten unvermittelt einen Kopfstoß und zog eine silberne Pistole, als dieser sich wehren wollte. Die entstandene Bedrohungssituation veranlasste den Geschädigten die Flucht zu ergreifen. Von zu Hause aus verständigte er dann die Polizei. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten. Die Ermittlungen dauern an.

Leutenbach: Verwirrter Mann im Garten

Am Freitag staunte eine Dame aus Leutenbach nicht schlecht, als gegen 18:30 Uhr plötzlich ein orientierungsloser 22-jähriger in ihrem Garten stand. Die verständigten Polizeibeamten des Reviers Winnenden stellten kurze Zeit später fest, dass der ungebetene Gast vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, da die körperlichen Ausfallerscheinungen eine akute Gesundheitsgefahr befürchten ließen.

