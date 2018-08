Polizeipräsidium Aalen / Rems-Mur-Kreis: Unfälle

Rems-Mur-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Urbach: Parkrempler

Ein 36-jähriger Audi-Fahrer wollte am Donnerstag kurz vor 19 Uhr beim Marktplatz rückwärts aus einem Parkplatz ausfahren. Nachdem er einen Roller passieren ließ, fuhr er auf die Fahrbahn ein und stieß mit einem Mercedes-Fahrer zusammen, der dem einfahrenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. An den Autos entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Remshalden: Unfallflucht

Die Polizei Waiblingen hat am Freitagmorgen die Ermittlungen wegen einer Unfallflucht aufgenommen. Ein unbekannter Autofahrer ist zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in der Günther-Irmscher-Straße an einem dort geparkten Wohnmobeil vorbeigeschrammt und hat hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro verursacht. Zeugen die den Unfall beobachteten sollten sich bitte mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.

