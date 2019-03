Polizeipräsidium Aalen / Rems-Mur-Kreis: Unfälle, ...

Rems-Mur-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Zugverkehr kurzzeitig eingestellt

Aalen - Backnang: Unfall an Kreuzung

An der Kreuzung Sulzbacher Straße und Dresdener Ring kam es am Freitag gegen 10:40 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Eine 79 Jahre alte Ford-Lenkerin war auf der Sulzbacher Straße in Richtung Backnang unterwegs. Eine 70 Jahre alte Opel-Lenkerin befuhr den Berliner Ring in Richtung Dresdener Ring und musste dazu die Sulzbacher Straße queren. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Opel ausgehebelt wurde, sich auf die Seite drehte und gegen einen Pfeiler und ein Verkehrszeichen stieß. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Kreuzung ist durch eine Ampel geregelt.

Die Polizei Backnang sucht unter Telefon 07191 909-0 Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Urbach: Autos zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag, 21:30 Uhr, und Freitag, 11:15 Uhr in der Schorndorfer Straße einen Audi und einen Mercedes mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Insgesamt entstand so ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Plüderhausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 81344.

Schwaikheim: Abbiegeunfall

11.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls von Freitag gegen 7:30 Uhr. Beim Abbiegen von der Hölderlinstraße in die Uhlandstraße übersah ein 38 Jahre alter Mercedes-Lenker einen ihm aus der Uhlandstraße entgegenkommenden Mercedes eines 59-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Winnenden: Unfall aufgrund medizinischen Problems

Am Freitag gegen 10:30 UHr prallte auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart etwa auf Höhe der Anschlussstelle Winnenden-Süd ein 62-Jähriger mit seinem Mercedes aufgrund eines medizinischen Problems zunächst gegen die Leitplanke, dann gegen ein Verkehrsschild. Das Auto kippte dann auf die Seite und kam zum Liegen. Weitere Verkehrsteilnehmer leisteten dem Verunglückten sofort Hilfe. Notarzt und Rettungssanitäter waren ebenfalls im Einsatz. Der Mann wurde leicht verletzt in eine Klinik verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 7.500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Bahnverkehr kurzzeitig eingestellt

Am Freitag wurde gegen 12:00 Uhr aus Sicherheitsgründen der Bahnverkehr in Waiblingen kurzzeitig eingestellt, nachdem eine Frau sich im Bahnhofsbereich aufgefallen war, die sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Frau wurde letztlich von der Polizei aufgegriffen und an Familienangehörige übergeben.

