Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: 11jähriger Junge aus ...

Rems-Murr-Kreis: 11jähriger Junge aus Winnenden vermisst

Aalen - Winnenden: Öffentlichkeitsfahndung nach 11jährigem Jungen

Seit Freitag, 22.03.2019, fehlt aus Winnenden der 11jährige Hisam ALMSTO. Dieser hat in Winnenden gegen 12:30 Uhr die Stöckachschule in der Ringstraße verlassen und ist anschließend nicht in seiner Wohngruppe in der Paulinenpflege erschienen. Derzeit sind keine Hinwendungsorte bekannt. Suchmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Mantrailer-Hundes blieben bislang erfolglos. Der Junge wird wie folgt beschrieben: Ca. 150 cm groß, südasiatische Erscheinung, bekleidet mit schwarzen, fingerlosen Handschuhen, schwarzen Schuhen und khakifarbener Oberbekleidung mit Kapuze.

Das Polizeipräsidium Aalen, Tel.: 07151/9500, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verbleib des Jungen machen können, sich zu melden.

