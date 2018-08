Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis:

Rems-Murr-Kreis:

Rems-Murr-Kreis: - Fellbach: Handy und Fahrrad entwendet

Ein 24-Jähriger hatte sich am Freitagabend beim Raiffeisenplatz vor dem Gebäude einer dortigen Krankenkasse mit einem Bekannten getroffen und geredet. Der 23-jährige Bekannte wollte im Verlauf des Treffens kurz das Handy seines Kumpels anschauen. Als er es ausgehändigt bekommen hatte, habe er es weggesteckt und nicht mehrzurückgegeben. Der 23-Jährige schlug dann dem 24-Jährigen ins Gesicht und flüchtete mit dessen Fahrrad. Zeugen, die den Vorfall am Freitag gegen 21.45 Uhr oder den anschließend geflüchtenden Dieb beobachteten, sollten sich bitte bei der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 melden.

Schorndorf: 22-Jähriger niedergeschlagen

Ein 22-Jähriger saß am Freitag gegen 19 Uhr mit einer Bekannten in seinem am unteren Marktplatz beim Daimler-Denkmal geparkten Auto. Er fühlte sich belästigt, als mehrere Ausländern in sein Fahrzeug starrten. Der 22-Jährige stieg nun aus dem Auto und wollte die fremden jungen Männer auf ihr Verhalten ansprechen. Es kam nun zu Handgreiflichkeiten. Der 22-Jährige wurde von ca. acht Personen umringt, zu Boden gestoßen und geschlagen. Noch auf dem Boden liegend sei auf den Mann eingeschlagen worden. Auch das 17-jährige Mädchen, das dem 22-Jährigen zur Hilfe eilen wollte, habe man geschlagen und getreten. Erst als sich ein Passant einmischte, sind die Angreifer geflüchtet. Die Polizei Schorndorf hat zu dem Vorfall die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise hierzu bzw. auf die geflüchteten Männer geben kann, die etwa zwischen 18 und 22 Jahre alt gewesen sind, sollten sich bitte unter Tel. 07181/2040 melden.

Burgstetten: Von Bremse gerutscht

Ein 32-jähriger Golf-Fahrer fuhr am Montag gegen 7.45 Uhr die Straße Leichtwiesen. An der Einmündung zur Nellmersbacher Straße rutschte der Autofahrer von der Bremse und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Hier stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Lkw zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Winnenden: Vandalismus

Auf dem Schulgelände des Georg-Büchner-Gymnasiums in der Paulinenstraße beschädigten in der Nacht zum Montag Unbekannte mehrere Einrichtungsgegenstände. U.a. wurde ein Außenlautsprecher und Metallmülleimer angezündet. Zudem wurde die Oberfläche der Gebäudeaußenfassade erheblich zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Hinweise auf die unbekannte Verursacher nimmt die Winnender Polizei unter Tel. 07195/6940 entgegen.

