Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis / ...

Rems-Murr-Kreis / Murrhardt-Kirchenkirnberg: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Aalen - Murrhardt-Kirchenkirnberg: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Am Montag, gegen 19.35 Uhr, brach aus bislang unbekannter Ursache im Dachgeschoss eines im Strutweg gelegenen Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand und die Freiwillige Feuerwehr Murrhardt hatte mit der Drehleiter die Löscharbeiten begonnen. Das Dachgeschoss brannte letztendlich vollständig aus, die Wohnungen im Erdgeschoss wurden durch Löschwasser und Ruß stark beschädigt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohner konnten alle bei Familienangehörigen unterkommen. Der entstandene Schachschaden wird vorläufig auf 250.000,- Euro geschätzt. Die Feuerwehr Murrhardt war mit 53 Mann und acht Fahrzeugen bis 23.15 Uhr mit Löscharbeiten beschäftigt. Was brandursächlich war, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/