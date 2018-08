Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis:

Rems-Murr-Kreis:

Rems-Murr-Kreis: - Kirchberg/Murr: Betrunkener Radfahrer schwer verletzt

Ein 31-jähriger Radfahrer zog sich am Montagabend gegen 22.15 Uhr schwere Verletzungen zu, als er auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Zentrum einem unbekannten entgegenkommenden Pkw-Lenker ausweichen musste, der in einer Linkskurve seine Fahrbahnseite nicht eingehalten hatte. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen und stürzte beim Abbremsen. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Radfahrer wurde ins Krankenhaus nach Winnenden eingeliefert. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen älteren Pkw Daimler Benz E-Klasse gehandelt haben. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Weissach im Tal: Unfall beim Ausfahren

Ein 47-jähriger Porsche-Lenker touchierte gegen 14.50 Uhr am Montagnachmittag beim Ausfahren von einem Grundstück auf die Beethovenstraße den Pkw einer 76-jährigen BMW-Lenkerin, welcher am Straßenrand unmittelbar hinter der Grundstückseinfahrt abgestellt war. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Backnang-Strümpfelbach: Diebstahl von Fahrzeugantennen

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden an 8 Fahrzeugen bei der ev. Diakonie die Antennen abmontiert und entwendet, die auf dem Parkplatz in der Straße Staigacker abgestellt waren. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Backnang, Tel. 07191/9090.

Kernen: Einbruch in Pkw

An einem geparkten Pkw Ford wurde von einem Unbekannten zwischen Freitagmorgen und Montagvormittag vermutlich mit einem Stein die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und anschließend eine darin befindliche Tasche entwendet. Diese konnte in Tatortnähe aufgefunden werden. Über den entstandenen Sachschaden ist derzeit nichts bekannt.

Fellbach: Rotlicht übersehen

Ein 47-jähriger BMW-Lenker, der am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Schorndorfer Straße unterwegs war, übersah an der Kreuzung Cannstatter Straße zur Stuttgarter Straße das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Dadurch kollidierte er mit dem Pkw eines 38-jährigen Audi-Lenkers, der aus der Cannstatter Straße links in die Stuttgarter Straße einbiegen wollte. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Fellbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 38-jähriger VW-Lenker verursachte am Montag gegen 15.20 Uhr einen Verkehrsunfall, als er an der Kreuzung Friedrich-List-Straße/Maicklerstraße den von rechts in Richtung Bahnhofstraße kommenden Pkw eines 21-jährigen Daimler-Lenkers übersah, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Waiblingen: Unfall beim Spurwechsel

Ein 51-jähriger Dacia-Fahrer befuhr am Montag gegen 15.40 Uhr den Teiler B29/B14 in Richtung Schorndorf. Als er nach links die Spur wechselte, streifte er einen neben ihm fahrenden Peugeot. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Waiblingen: Anrufe von falschen Polizisten

Verschiedene Bewohner im Stadtgebiet Waiblingen, Hegnach und Neustadt erhielten am späten Montagabend Anrufe von falschen Polizeibeamten. Diese brachten vor, dass im Umfeld ihrer Wohnungen Einbrecher festgenommen worden wären, bei denen auch eine Adressenliste von potentiellen Einbruchsobjekten aufgefunden worden seien. Die Anrufer hätten sich auch nach Wertgegenständen im Haus erkundigt. Keiner der Angerufenen ließ sich aufs Glatteis führen und brachen die Kontakte ab. Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor derartigen Betrügern. ?Generell gilt: Händigen Sie nie Bargeld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände an Unbekannte aus, die sich als Polizeibeamte ausgeben und angeblich nur "ihr Bestes" im Sinn haben, beenden sie die Gespräche und rufen die "echte Polizei".

Waiblingen: Unfallflucht

Eine unbekannte Autofahrerin parkte am Montag gegen 8 Uhr in der Stuttgarter Straße auf dem Parkplatz Waiblinger Tor rückwärts aus und beschädigte dabei einen geparkten VW Golf. Die Fahrerin des VW Caddy verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Ohne diesen polizeilich zu melden, flüchtete sie. Die Ermittlungen nach der Verursacherin dauern an.

