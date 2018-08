Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: 80-Jährige lag zwei ...

Rems-Murr-Kreis: 80-Jährige lag zwei Tage verletzt in Wohnung; Polizeieinsatz in Miedelsbach; Verkehrsunfälle

Waiblingen - Schorndorf: 80-Jährige lag zwei Tage schwer verletzt in Wohnung

Ein Aufmerksamer Nachbar hat am Dienstagvormittag eine schwer verletzte Seniorin in deren Wohnung bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die 80 Jahre alte Dame war, nach derzeitigem Ermittlungsstand, bereits am Sonntag in ihrer Wohnung gestürzt und seitdem mit einer schweren Verletzung hilflos in ihrer Wohnung gelegen.

Der Nachbar war am Dienstag, gegen 10:30 Uhr in dem Mehrfamilienhaus an der Wohnungstüre der Seniorin vorbei gelaufen, als er ein leises Wimmern hörte. Daraufhin bemerkte er die Dame hinter der Türe liegend in der Wohnung. Er setzte sofort einen Notruf ab, woraufhin Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei anrückten. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung und ein Notarzt und der Rettungsdienst konnten daraufhin die Dame versorgen. Nachdem aufgrund der Verletzung ein Transport vom 3. Obergeschoss über das Treppenhaus nicht möglich war, wurde die Dame mit einer Drehleiter der Feuerwehr über das Fenster aus dem Haus transportiert. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf-Miedelsbach: 24-Jährige in psychischem Ausnahmezustand

Ein 24-Jähriger ist am Dienstagnachmittag aufgrund einer Erkrankung in einen psychischen Ausnahmezustand geraten. Ein Nachbar hatte gegen 13:00 Uhr über Notruf der Polizei gemeldet, dass er Von dem Mann bedroht wurde. Anschließend hatte sich der 24-Jährige in sein Wohnhaus zurückgezogen und weiter herumgeschrien.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenbesatzungen an. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und reagierte auf Ansprache von Familienangehörigen nicht. Aufgrund seiner konkreten Fremd- und Eigengefährdung wurde das Haus nach richterlicher Anordnung betreten und der Mann von mehreren Beamten überwältigt. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Einsatz waren mehrere Streifen des Polizeireviers Schorndorf und der Polizeihundeführerstaffel, sowie ein Rettungswagen im Einsatz.

Schorndorf: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Am Dienstag, gegen 11:45 Uhr wurde ein Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Radfahrer befuhr die Silcherstraße bergabwärts in Richtung Aichenbachstraße. Vor ihm reduzierte eine vorausfahrende 25-jährige Autofahrerin die Geschwindigkeit um nach links auf den Parkplatz einer Bäckerei einzubiegen. Als die Autofahrerin nach links lenkte, stieß der links am Auto vorbeifahrende Radfahrer mit dem Fahrzeug der 25-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Waiblingen: Gasgeruch löste Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

In einer Firma in der Sandwiesenstraße wurde am Dienstag, gegen 10:15 Uhr Gasgeruch festgestellt. Feuerwehr und Polizei rückten mit mehreren Fahrzeugen an und sperrten den Bereich ab. Nach Messungen der Feuerwehr konnte Entwarnung gegeben werden.

Sulzbach an der Murr: Radfahrer gestürzt

Ein 59 Jahre alter Mann wurde am Dienstag, gegen 15:30 Uhr in der Märchenstraße verletzt neben seinem Fahrrad gefunden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Backnang: Unfallflucht

Ein geparkter Skoda Octavia wurde zwischen Sonntag und Montagnachmittag in der Südstraße beschädigt, wodurch ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstand. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte den Skoda vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang, Telefon 07191/909-0

