Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Auto zuerkratzt, ...

Rems-Murr-Kreis: Auto zuerkratzt, Unfälle beim Rangieren, Auffahrunfälle und eine Unfallflucht

Aalen - Fellbach: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 16:40 Uhr und 16:50 Uhr ein in der Stuttgarter Straße geparkten Renault Clio mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Fellbach unter Telefon 0711 5772-0 entgegen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- oder Ausparken in der Ludwigsburger Straße am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr einen dort auf einem Parkplatz geparkten PKW der Marke VW. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Winnenden unter Telefon 07195 694-0 entgegen.

Schwaikheim: Unfallverursacherin nach Auffahrunfall gesucht

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr verursachte eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin in der Hauptstraße einen Unfall. Die Frau war mit einem hell-metallic-farbigen VW Golf 6 hier unterwegs und musste einem am Straßenrand geparkten Lieferfahrzeug ausweichen. Dabei kam sie auf die Gegenfahrspur. Der 40-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Wagens musste daraufhin stark abbremsen. Ein nachfolgender 79-jährigen Daimler-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen des 40-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Die Polizei Winnenden bittet um Hinweise zu der Unfallverursacherin im hell-metallic-farbigen Golf unter Telefon 07195694-0.

Backnang: Moped-Fahrer fährt auf PKW auf

Ein 16-jähriger KTM-Fahrer war mit seiner Maschine am Dienstag gegen 17:10 Uhr auf der B14 von Strümpfelbach in Richtung Backnang unterwegs. An der Einmündung zur Sulzbacher Straße musste eine 19-jährige VW Golf-Lenkerin an der dortigen Ampel anhalten. Dies übersah der jugendliche Biker und fuhr auf den Golf auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Unfälle beim Rangieren

Weinstadt: Beim Rangieren in eine Einfahrt in der Ziegeleistraße beschädigte ein 57-jähriger Lkw-Fahrer einen parkenden Porsche. Dabei verursachte er am Dienstag gegen 12.15 Uhr rund 7000 Euro Sachschaden.

Waiblingen: Eine 20-Jährige rangierte am Dienstag gegen 19.45 Uhr mit ihrem Mini im Bereich eines Tankstellengeländes in der Winnender Straße rückwärts. Dabei stieß sie gegen einen hinter ihr stehenden Fiat, der von einem 40-Jährigen gelenkt wurde. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

