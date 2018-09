Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Autoaufbruch und UNfälle

Rems-Murr-Kreis: Autoaufbruch und UNfälle

Aalen - Backnang: Autoaufbruch

Zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem in der Fritz-Häuser-Straße geparkten PKW der Marke BMW. Aus dem Auto entwendeten sie das Radio und das Navigationsgerät. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro.

Kirchberg an der Murr: Auf geparktes Fahrzeug aufgefahren

Ein 59-jähriger Skoda-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 9:00 Uhr in der Bahnhofstraße nahezu ungebremst auf ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Klein-LKW der Marke Iveco auf. Offenbar übersah der Fahrer den Laster hier. Der Skoda-Lenker wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Fellbach: Unfall beim Ausparken

Ein 56-Jähriger Opel-Lenker fuhr am Dienstag gegen 9:00 Uhr rückwärts aus einer Parklücke auf die Schulstraße aus. In dem Moment wollte eine 37-jährige Dacia-Fahrerin ebenfalls rückwärts auf die Schulstraße ausfahren. Es kam zur Kollision. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 3.000 Euro.

Waiblingen: Parkrempler

Am Dienstag gegen 10:00 Uhr wollte ein 55-jähriger Daimler-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke auf die Seewiesenstraße ausfahren. Dabei kollidierte der Daimler mit einem dort geparkten Wagen der Marke BMW. Es entstand Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro.

