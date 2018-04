Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Automat aufgebrochen - ...

Rems-Murr-Kreis: Automat aufgebrochen - Schuppen niedergebrannt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Backnang: Radfahrer übersehen

Ein Fahrzeug der Feuerwehr wollte am Mittwochabend gegen 19 Uhr vom Gelände der Feuerwehr in den Kreisverkehr der Annonay-Straße einbiegen. Beim Queren des dortigen Radweges stieß der 35-jährige Fahrer mit einem 25-jährigen Radfahrer zusammen, der beim Sturz leicht verletzt wurde. Am Kraftfahrzeug entstand geringer Schaden.

Backnang: Unvorsichtig ausgestiegen

11000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall, weil der Autofahrer beim Aussteigen nicht auf den rückwärtigen verkehr achtete. Der 48-jährige Fahrer eines Fiat Ducato parkte am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Südstraße und öffnete just in dem Moment die Fahrzeugtüre, als von hinten eine 68-jährige Honda-Lenkerin vorbeifuhr.

Backnang: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch wurde ein in der Tübinger Straße aufgestellter Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen. Die Diebe haben sowohl die Tabakwaren als auch das Bargeld in noch unbekannter Höhe entnommen. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Auto übersehen

Eine 29-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr die Waiblinger Straße. Als sie auf Höhe einer dortigen Bushaltstelle links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden VW. Die 42-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Skoda zusammen. Es entstand hierbei ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Rommelshausen: Geräteschuppen abgebrannt

Im Gewann Beiburg in der Nähe des Wanderparkplatzes "blaues Loch" brannte am Mittwochnachmittag ein Holzschuppen nieder. Die örtliche Feuerwehr war zum Löscheinsatz mit 6 Mann im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Jedoch scheint als wahrscheinlich, dass durch die Sonneneinstrahlung eine Gaskartusche explodierte und so das Feuer entfachte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Schorndorf: Aufgefahren

Ein 70-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 13.30 Uhr die Welzheimer Straße stadtauswärts. Infolge zur geringen Sicherheitsabstandes und Unachtsamkeit fuhr er auf einen abbremsenden Renault Twingo auf. Der Opelfahrer verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Remshalden: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochabend ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer nach einem Sturz in der Uferstraße zugezogen. Er war um 20:15 Uhr mit einem 33 Jahre alten Radfahrer zusammen gestoßen, mit dem er gemeinsam unterwegs war. Der 33-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Pedelec-Fahrer hatte keinen Radhelm getragen und war nach dem Unfall kurzzeitig bewusstlos. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Weiter hatte er unter Alkoholeinfluss gestanden, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Winnenden: Von der Sonne geblendet

Von der Sonne geblendet ist am Mittwoch um 16:15 Uhr ein 65 Jahre alter VW-Lenker in der Schwaikheimer Straße auf einen Hyundai einer 46-Jährigen aufgefahren und hat einen Sachschaden von circa 2.000 Euro angerichtet. Die Frau hatte an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt angehalten.

Winnenden: Auto gestreift

Beim Rangieren hat am Mittwoch um 16:30 Uhr eine 34 Jahre alte Toyota-Lenkerin einen in der Hungerbergstraße geparkten Peugeot gestreift und einen Gesamtschaden von circa 3.000 Euro angerichtet.

