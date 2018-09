Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Autos zerkratzt - Mann ...

Rems-Murr-Kreis: Autos zerkratzt - Mann auf Baukran - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Backnang: Auf Motorrad aufgefahren

Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 14.30 Uhr hinter einem Motorradfahrer die Heinrich-Hertz-Straße und wollte nach rechts in die Weissacher Straße abbiegen. Er hielt zunächst an der Einmündung an. Als der Querverkehr es zugelassen hatte wollte er losfahren, übersah jedoch den noch vor ihm stehenden Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 54-jährige Biker stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Fellbach: Mehrere Autos zerkratzt

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurden im Bodelschwingweg mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt. Der Vandale zerkratzte insgesamt 9 Fahrzeuge, die dort ordnungsgemäß auf der Straße geparkt waren. Der Gesamtschaden an den Autos wurde bislang noch nicht beziffert. Zeugen, die zum Vorfall Wahrnehmungen machten und Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich bitte bei der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Fellbach: Auffahrunfall

6500 Euro ist die Schadensbilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr ereignete. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Fellbacher Straße kommend in die Staufer Straße ab und hielt vor einer dortigen Fußgängerampel an. Der ihm nachfolgende 56-jährige Ford-Lenker bemerkte dies nicht und fuhr dem haltenden Auto ins Heck.

Fellbach: Fahrradfahrerin gestürzt

Eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Sonntagvormittag bei einem Unfall schwer verletzt. Sie befuhr kurz vor 12 Uhr die Höhenstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Auf Höhe der Max-Planck-Straße wollte sie auf einen Gehweg abbiegen und stürzte dabei. Die am Arm Verletzte wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Schorndorf: Alkoholisierter Radfahrer flüchtete nach Unfall

Ein 48-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 20.45 Uhr die Joh.-Phil.-Palm-Straße in Richtung Gmünder Straße. Ein nachfolgender alkoholisierter Radfahrer fuhr dem haltenden Auto ins Heck. Der 48-jährige Radfahrer fuhr nach dem Unfall bzw. nach einem kurzen Streitgespräch mit dem Autofahrer weiter. Er konnte jedoch verfolgt und letztlich in der Göppinger Straße angehalten werden. Die Polizei veranlasste bei dem Radler eine Blutuntersuchung. Der Schaden am Auto beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Winterbach: Radfahrer beim Überholen übersehen

Ein Fahrer eines silbernen Kleinwagens fuhr am Sonntag kurz vor 11 Uhr auf der K 1865 von der Goldbodenkreuzung in Richtung Schlichten. Der Unbekannte überholte zwei vorausfahrende Radfahrer und übersah offensichtlich einen entgegengekommenen Fahrradfahrer. Dieser musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen zu vermeiden. Bei dem nachfolgenden Sturz zog sich der 55-jährige Fahrradfahrer Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Wer Hinweise auf den geflüchteten Kleinwagen machen kann, an dem Esslinger Kennzeichen angebracht waren, sollte sich bitte bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 melden.

Winnenden: Mit Motorrad gestürzt

Eine 46-Jährige bog am Sonntag gegen 18.30 Uhr mit ihrer Yamaha von der Straße Im Bürgel in die Römerstraße ab. Dabei stieß sie gegen einen am Fahrbahnrand parkenden VW, stürzte und verletze sich leicht. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht rasch geklärt

Rasch geklärt werden konnte eine Unfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag ereignet. Ein Zeuge konnte gegen 15.45 Uhr beobachten, wie ein 24-jähriger Ford-Fahrer in der Herzoggasse beim Ausparken gegen einen Audi stieß und sich danach entfernte. Er hinterließ dabei rund 800 Euro schaden. Aufgrund des Zeugenhinweises konnte er rasch ermittelt werden.

Korb: Mann auf Baukran geklettert

Ein Mann war am Freitag gegen 16 Uhr in der Hanweiler Straße im alkoholisierten Zustand auf einen Baukran geklettert. Weil er auf Zureden nicht freiwillig herunter kommen wollte, war die Polizei als auch die örtliche Feuerwehr sowie auch die Berufsfeuerwehr aus Stuttgart mit den Spezialkräften der Höhenrettung vor Ort. Nach langen Verhandlungen gelang es letztlich Mitarbeitern des 42-jährigen Kletterers ihn dazu zu bewegen, nach etwa 4 Stunden herunter zu kommen. Der Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Klinik eingeliefert.

