Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Backnang - Bus streift ...

Aalen - Backnang - Bus streift Baugerüst

Am Freitag um 15:50 Uhr befuhr ein Linienbus die Friedhofstraße und wollte nach rechts in die Wilhelmstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich der Wilhelmstraße war an der linken Fahrbahnseite verbotswidrig ein PKW geparkt, weshalb der 66-jährige Busfahrer nicht die gesamte Fahrbahnbreite ausnutzen konnte. Er kam deshalb zu weit nach rechts und streifte dabei ein am rechten Fahrbahnrand aufgestelltes Baugerüst. Das an einem Haus angebrachte Baugerüst stürzte teilweise ein. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8.500 EUR.

