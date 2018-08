Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Baugerüst entwendet - ...

Rems-Murr-Kreis: Baugerüst entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Kirchberg/Murr: Rennradfahrer schwer verletzt

Ein 60-jähriger Rennradfahrer befuhr am Donnerstag gegen 9.40 Uhr auf der K 1834 von Marbach in Richtung Kirchberg. Er erkannte auf der Strecke zu spät wie eine vorausfahrende Ford-Lenkerin wegen eines vorausfahrenden Linksabbiegers anhielt, die in einen Feldweg einfahren wollte. Der Biker fuhr auf den Ford auf und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Burgstetten: Baugerüst samt Anhänger gestohlen

Auf einem Firmengelände in der Straße Wasenäcker wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Anhänger entwendet. Der Pkw Anhänger wurde samt eines 42-teiligen Baugerüsts im Wert von über 45.000 Euro, mit dem der Anhänger beladen war, mitgenommen. Wer zum Tatgeschehen Hinweise geben kann oder wem der Anhänger in der Nacht aufgefallen ist, sollte sich nun bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Kernen im Remstal: Unfall beim Überholen

Ein 28-jähriger Golf-Fahrer bog am Donnerstag gegen 10.20 Uhr von der Gartenstraße in die Bühläckerstraße ein. Hier stieß er mit einer 55-jährige Renault-Fahrerin zusammen, die auf der linken Fahrspur zu diesem Zeitpunkt einen Radfahrer überholte. Bei der Karambolage entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

