Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Betrunkene Randalierer ...

Rems-Murr-Kreis: Betrunkene Randalierer - noch ein brennender Holzstapel - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Backnang: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz eines Altenheims in der Eugen-Adolff-Straße wurde zwischen Montag und Donnerstag ein geparkter VW Golf beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer streifte den Golf auf der Fahrzeugseite und verursachte so einen Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise auf den Geflüchteten geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Aufgefahren

2000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18.40 Uhr ereignete. Eine 32-jährige Fahrerin eines Renault Clio befuhr die Ausfahrt Süd der B14 und fuhr einem VW Golf auf, der an der Einmündung zur Rommelshauser Straße verkehrsbedingt wartete. Die Insassen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Leutenbach-Nellmersbach: Wohnungseinbruch

Vermutlich über die Terrassentüre brach ein Dieb am Donnerstag zwischen 8.15 Uhr und 15.30 Uhr in eine Wohnung in der Fliederstraße ein. Der Einbrecher öffnete diverse Möbel und entwendete vorgefundenes Bargeld. Andere Wertgegenstände ließ er zurück. Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter Telefon 07195/969030 entgegen.

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Am Donnerstag brach zwischen 18 Uhr und 19 Uhr ein Dieb über ein Fenster in eine Wohnung in der Paulinenstraße ein. Er durchwühlte anschließend mehrere Zimmer und entwendete Bargeld. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Pkw beschädigt

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag wurde ein Mitsubishi beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Burgstraße abgestellt war. Es wurden mehrere Kratzer festgestellt, sodass von einem Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro ausgegangen werden muss.

Urbach: Ein weiterer brennender Holzstapel

Passanten bemerkten am Freitag gegen 1 Uhr ein Feuer und in der Burgstraße und alarmierten darauhhin die Feuerwehr. Die ist umgehend ausgerückt und konnte den Brand rasch löschen. Die Gefahr, dass das Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus übergreifen könnte, war nicht gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass der Stapel vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Zur Aufklärung der Tat wird nun um Zeugenhinweise gebeten. Wer in der Tatnacht rund um die Burgstraße fremde Personen, Fahrzeuge oder Verdächtiges wahrgenommen hat, das in Tatzusammenhang stehen könnte, sollte sich bitte bei der Kripo Waiblingen unter Tel. 07151/9500 melden.

Winnenden: Aggressiver Fahrgast

Ein stark betrunkener Fahrgast randalierte am Donnerstagmittag und verletzte dabei Passanten und Polizisten. Der 28-jährige Mann wollte von Waiblingen nach Backnang, stieg jedoch bereits am Bahnhof Winnenden aus dem Zug und fiel umgehend ins Gleisbett. Bedienstete halfen dem Betrunkenen anschließend, der danach wieder in den Zug einstieg. Den aggressiven Mann konnte man jedoch nicht weiter mitfahren lassen, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Weil der Betrunkene nicht einsichtig war und den Zug nicht freiwillig verlassen wollte, mussten die Beamten ihn nach draußen verbringen. Hiergegen wehrt sich der Mann und trat gegen die eingesetzten Beamten und biss diese in die Hand, als er fixiert werden musste. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen zunächst mit zur Dienststelle. Als er sich wieder beruhigt hatte, wurde er zur Versorgung einer Platzwunde, die er sich vermutlich beim Sturz ins Gleisbett zugezogen hat, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Nach seiner dortigen Behandlung verließ der Mann das Krankenhaus. Als er unweit der Klinik auf einen Passanten traf, habe er diesen grundlos zu Boden geworfen und auf ihn eingetreten. Zudem schlug er dem 70-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Erst als weitere Passanten dazwischen gingen, ließ der Betrunkene von dem Opfer ab und flüchtete. Der 70-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Gegen den 28-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Waiblingen: Auffahrunfall

Eine 36-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 17:40 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Schorndorf. Sie bemerkte jedoch zu spät, dass vor ihr ein Seat-Lenker aufgrund stockenden Verkehrs angehalten hatte. Trotz versuchtem Ausweichmanöver nach links, konnte Sie den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

Waiblingen: Aufgefahren

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstag, gegen 10:50 Uhr. Eine 56-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr die L 1193. An der Kreuzung zur Westumfahrung bemerkte Sie zu spät, dass der vor ihr fahrende Audi-Lenker aufgrund einer Ampel, welche von Grün auf Gelb umschaltete, abbremste und fuhr ihm auf das Heck seines Audis auf. Hierbei wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt und wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Waiblingen: Fahrzeug bleibt unter einem Balkon stecken

Am Donnerstag, gegen 11:55 Uhr befuhr ein 24-jähriger Ford-Fahrer den Käthe-Kollwitz-Weg in Richtung Stauferstraße. Als ihm ein Lkw entgegenkam, erschrak er und fuhr nach rechts auf einen Stellplatz. Hierbei gab er zu viel Gas und das Fahrzeug beschleunigte nach vorne. Der Fahranfänger fuhr direkt unter einen Balkon eines Wohnhauses und blieb darunter stecken. Verletzt wurde hierbei niemand. Der gesamte Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen auf etwa 8.000 Euro.

Schwaikheim: Randalierende Person

In einer Wohnung südlich der Bismarckstraße kam es am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr zu häuslichen Streitigkeiten. Ein 36-jähriger Lebensgefährte verließ trotz mehrfacher Aufforderung nicht die Wohnung seiner Partnerin. Die Frau wurde im Streit von dem 36-Jährigen gegen einen Tisch gestoßen und fortwährend bedroht. Das Opfer verließ daraufhin zusammen mit ihrem Enkel die Wohnung. Da der 36-jährige Mann weiter randalierte, wurde die Polizei verständigt. Als diese an der Wohnung ankam, wurden sie vom Randalierer mit einer Holzlatte bedroht. Letztlich musste der aggressive Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund der hohen Aggressivität, Alkoholisierung und die Gefahr, dass er weiter randalieren würde, musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-105 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/