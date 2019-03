Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Brand in Urbach

Rems-Murr-Kreis: Brand in Urbach

Aalen - Urbach: Wohnhausbrand

Seit ca. 7.30 Uhr sind die Rettungsdienste und Feuerwehren wegen eines Brandes eines Mehrfamilienhauses in der Beckengasse im Großeinsatz. Die örtliche Feuerwehr Urbach wird von den Abteilungen Plüderhausen, Schorndorf, Fellbach und Welzheim unterstützt. Bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude in Vollbrand. Das einsturzgefährdete Gebäude konnte bislang von der Feuerwehr nicht betreten werden. Der Löschangriff wird wohl ausschließlich von außen durchgeführt und dauert derzeit noch an (Stand 8.40 Uhr). Bislang geht man von zwei verletzten Bewohnern aus, die sich selbst aus dem Gebäude begeben konnten. Ob sich noch weitere Personen im Gebäude befinden, ist derzeit unklar.

Über den Fortgang des Brandes wird nachberichtet.

