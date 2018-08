Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Deutschlandtour führt ...

Rems-Murr-Kreis: Deutschlandtour führt am Sonntag auch durch den Rems-Murr-Kreis

PP Aalen - Das Polizeipräsidium Stuttgart hat unter dem Link

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4042096

eine zentrale Pressemeldung eingestellt, die hiermit auch den Medien im hiesigen Bereich zur Kenntnis gegeben wird.

Die Tour kommt bei Bittenfeld in den Rems-Murr-Kreis (von Hochdorf/LKR LB her), läuft über Hochdorf nach Waiblingen und Fellbach und verlässt das Kreisgebiet wieder nach Oeffingen (in Richtung Remseck/LB). Den Streckenverlauf finden Sie direkt unter folgendem Link:

https://www.deutschland-tour.com/de/deutschlandtour/4-etappe.html

