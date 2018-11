Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Ein Leichtverletzter ...

Rems-Murr-Kreis: Ein Leichtverletzter noch Vorfahrtsunfall

Urbach - Leichte Verletzungen hat am Freitagnachmittag ein 41 Jahre alter Peugeot-Lenker bei einem Unfall in Urbach erlitten. Der Mann hatte um 14:43 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Schorndorf befahren, als er mit einem Mercedes eines 81-Jährigen zusammenstieß. Der Senior war von der B 29 aus Richtung Schwäbisch Gmünd kommend auf die Schorndorfer Straße eingefahren und hatte die Vorfahrt des Peugeots missachtet.

An den Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro entstanden.

