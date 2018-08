Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Einbruch - ...

Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Fahrraddiebstahl - Feuerwehreinsatz - Unfall

Rems-Murr-Kreis: - Backnang: Von Sonne geblendet

Ein 86-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 8.20 Uhr die Sulzbacher Straße. Er wurde offenbar dabei von der tiefstehenden Sonne geblendet, weshalb er einen geparkten Pkw VW Polo touchierte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Fellbach: Pedelec entwendet

Am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr wurde in der Rommelshauser Straße ein Pedelec entwendet. Mittels eines Zahlenschlosses am Hinterrad war das E-Bike gegen Diebstahl gesichert und vor einem Wohnhaus abgestellt. Weil am Fahrrad der Akku und das Steuerelement vom Eigentümer entfernt war, müsste das Rad entweder schiebender Weise oder mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des schwarz-rot lackierten Pedelec der Marke Cone nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Auffahrunfall

Eine 61-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 9.20 Uhr von Fellbach in Richtung Rommelshausen. Als auf der Rommelshauser Straße vor ihm ein Autofahrer links in einen Feldweg einbiegen wollte und hierzu anhalten musste, erkannte die Autofahrerin zu spät die Gefahrensituation. Sie fuhr deshalb auf einen Pkw Ford auf und schob diesen noch auf das Auto des Linksabbiegers auf. Es entstand an den Unfallautos ca. 13000 Euro Sachschaden.

Schorndorf: Einbruch

Wie am Donnerstagmorgen festgestellt wurde, gelangte ein Dieb in ein Schwesternzimmer des Stadthauses und entwendete dort gewaltsam einen befestigten Möbeltresor. Darin befand sich auch eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall in der Gmünder Straße aufgenommen.

Kirchberg an der Murr: Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag wurde im Backnanger Weg in eine Gaststätte eingebrochen. Die Täter warfen zum Eindringen Fensterscheiben ein und durchwühlten Räumlichkeiten. Im Gebäude wurde ein Spielautomat aufgebrochen. Ein Zigarettenautomat hielt offenbar den Aufbruchsversuchen stand. Auf dem Sportgelände wurden in derselben Nacht weitere Gebäude aufgebrochen. Ob dort Wertsachen mitgenommen wurden, ist noch unklar. Hinweise zu der Tat erbittet nun die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090.

Alfdorf: Feuerwehreinsatz

Südöstlich von Tennhöfe auf eine Wiese zwischen Krummbach und Lein musste am Donnerstagnachmittag die örtlicher Feuerwehr zu einem Löscheinsatz ausrücken. Vermutlich durch heiße Abgasrohre eines dort eingesetzten Traktors fing Heu Feuer. Eine Wiesenfläche von etwa 150 Quadratmetern war von dem Brand betroffen, der durch die Wehr schnell gelöscht war.

