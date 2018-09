Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Einbruch, ...

Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Sachbeschädigung, Unfälle

Aalen - Waiblingen: Einbruch in Bäckerei

Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 5:40 Zugang zu den Verkaufsräumen einer Bäckerei in der Straße Alter Postplatz. Dort entwendete der Eindringling eine Kasse mit Bargeld.

Die Polizei Waiblingen bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Täter unter Telefon 07151 950-422.

Waiblingen: Transporter vs. Bus

Ein 34 Jahre alter Mercedes Sprinter-Lenker übersah am Mittwoch gegen 6:30 in der Straße Im Samann einen entgegenkommenden Linienbus eines 50-Jährigen. Bei de, Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Welzheim: Beim Abbiegen Auto übersehen

Ein 55 Jahre alter Fiat-Lenker befuhr mit seinem Klein-LKW am Mittwoch gegen 7:00 Uhr die Lorcher Straße in ortseinwärtige Richtung. An der Einmündung in die Stuttgarter Straße wollte er nach links in Richtung Schorndorf abbiegen. Hierbei übersah er die 55-jährigen VW Polo-Fahrerin , welche die vorfahrtsberechtigte Stuttgarter Straße aus Richtung Welzheim kommend befuhr und ihrerseits nach links in die Lorcher Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 3.000 Euro.

Remshalden: Golf-Fahrerin wird schwarz vor Augen

Eine 28-jähirge war am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr mit ihrem Golf auf der B29 in Richtung Schorndorf unterwegs. Rund 1km vor dem Rastplatz Winterbach auf Höhe Remshalden wurde der Frau, laut eigenen Angaben, schwarz vor Augen. Daraufhin prallte ihr Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke. Kurz darauf kam ihr Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Sachschaden am Fahrzeug wird mit rund 5.000 Euro angegeben.

Kaisersbach: Hochsitze beschädigt

Unbekannte Täter haben zum wiederholten Male zwei Hochsitze im Bereich zwischen Kaisersbach und Gebenweiler beschädigt. Bereits letzte Woche wurde an den zwei Hochsitzen Beschädigungen angezeigt. Daraufhin hatte der dortige Jagdpächter auch Reparaturen durchgeführt. Zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 13:45 Uhr haben die Täter nun beide Hochsitze umgeworfen. Und dabei stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 3.000 Euro.

Die Polizei Welzheim bittet um Hinweise zu den Tätern unter Telefon 07182 9281-0.

Backnang: Sattelzug beschädigt Auto

Am Dienstag kurz vor 9:00 Uhr hat ein 58 Jahre alter LKW-Fahrer mit seinem DAF-Truck einen in der Karl-Kirschle-Straße geparkten Skoda beim Abbiegen mit seinem Auflieger beschädigt. Dem Brummi-Fahrer war dies allerdings nicht aufgefallen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte dies doch bemerkt war dem Brummi-Fahrer nachgefahren. Erst an der Baustelle konnte der Fahrer über den verursachten Unfall in Kenntnis gesetzt werden. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

