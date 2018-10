Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Einbruch und ...

Rems-Murr-Kreis: Einbruch und PKW-Diebstahl, Quad entwendet, Betrunkener schlägt Polizisten, Waffenfund bei Verkehrskontrolle, Einbruch, Unfälle

Aalen - Backnang: Auto beschmiert - Zeugen gesucht

Zwischen Montag, 17:30 Uhr und Dienstag, 18:30 Uhr hatte eine 48-jährige Frau ihren Opel Astra azuf einem Parkplatz rund 300 Meter nach Beginn der Straße Backnanger Steige von der Sulzbacher Straße kommend. In dieser Zeit besprühten unbekannte das Fahrzeug mit einem Graffito. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizei Backnang bittet Zeugen sich unter Telefon 07191 909-0 zu melden.

Backnang: Überholmanöver endet mit Unfall

Eine 19-jährige Mitsubishi-Lenkerin war am Dienstag gegen 22:15 Uhr auf der Sulzbacher Straße aus Richtung Stadtmitte unterwegs. Hier wollte sie nach links abbiegen und verringerte hierfür die Geschwindigkeit ihres Wagens. Ein von hinten heranfahrende 36-jähriger Mercedes-Lenker wollte den langsam fahrenden Mitsubishi überholen und übersah hierbei, dass dieser nach links abbiegen wollen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der dabei entstehende Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Backnang: Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Mittwoch zwischen 10:15 Uhr und 17:00 Uhr vermutlich beim Rangieren auf einen am rechten Fahrbahnrand in der Münchener Straße geparkten VW Crafter auf und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Allmersbach im Tal: Unfall mit drei beteiligten PKW

Am Mittwoch gegen 17:15 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter VW Polo-Lenker die Landstraße 1080 von Allmersbach nach Rudersberg. An der Abzweigung nach Heutensbach übersah der junge Fahrer einen 49-jährigen Smart-Lenker, der hier abbiegen wollte. Der Polo-Fahrer fuhr auf den Smart auf und schob diesen auf einen davor stehenden Seat Arona eines 63-Jährigen. Der Smart-Lenker musste vor Ort von Rettungskräften versorgt werden. Durch die Kollision entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schorndorf: LKW beschädigt

Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 4:00 Uhr wurde ein im Wieslaufweg geparkter LKW der Marke Daihatsu von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Die Polizei Schorndorf nimmt Hinweise zum Verursacher unter Telefon 07181 204-0 entgegen.

Alfrodf: Junge Frau bei Unfall verletzt

Am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr meldete ein Zeuge an der Ortsausfahrt aus Alfdorf einem Verkehrsunfall. Im Fahrzeug vor dem Zeugen war eine 20-jährige VW-Lenkerin in Richtung Waldstetten unterwegs und wollte hier nach links in einen Parkplatz abbiegen. Ein 42 Jahre alter VW-Fahrer überholte bereits innerorts das Fahrzeug des Zeugen. Anschließend wollte er die 20-Jährige überholen, übersah dabei aber, dass diese abbiegen wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die junge Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Winnenden: Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Am Dienstag zwischen 13:20 Uhr und 14:00 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz auf dem Santo Domingo de la Calzada Platz geparkter Daimler Benz von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizei Winnenden nimmt Zeugenhinweise zum Verursacher unter Telefon 07195 694-0 entgegen.

Winnenden: Quad entwendet

Aus einer Tiefgarage im Käthe-Kollwitz-Weg wurde zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 13:50 Uhr haben Unbekannte ein dort geparktes Quad der Marke Taiwan Golden Bee entwendet.

Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Winnenden unter Telefon 07195 694-0 entgegen.

Winnenden: Verkehrszeichen umgefahren - Zeugen gesucht

Am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 18 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Meißener Kreisel an der Ausfahrt in Richtung Birkmannsweiler eine dortige Verkehrsinsel und ein dortiges Verkehrszeichen überfahren. An dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Verursacher-Fahrzeug dürfte ebenfalls Beschädigungen aufweisen.

Die Polizei Winnenden bittet um Hinweise unter Telefon 07195 694-0.

Winnenden-Schelmenholz: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochabend zwischen 19:456 Uhr und 22:30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Birkenrain. Sie durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwendeten sie mehrere Wertgegenstände. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im genannten Zeitraum nimmt die Polizei Winnenden unter Telefon 07195 694-0 entgegen.

Waiblingen: Verkehrskontrolle mit Waffenfund

In den Abendstunden des vergangenen Mittwochs wurde im Wildtaubenweg in Waiblingen bei einer22 jährige Fiat-Fahrerin eine polizeiliche Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei der Kontrolle um 19:30 Uhr konnten zwei Schreckschusswaffen aufgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass die Waffen einem 23 jährigen Mitfahrer gehörten, dieser jedoch nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins ist. Daher wurden die Schreckschusswaffen beschlagnahmt und der 23 Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Führens von Waffen rechnen.

Waiblingen: Mülleimer in Flammen

Am späten Dienstagabend gegen 22:30 Uhr stand beim Fußgängersteg des Waiblinger Bahnhof, in Richtung Innere Weidach, ein Mülleimer in Brand. Durch das schnelle Einschreiten von Passanten konnten die Flammen bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Ein größerer Sachschaden konnte dank der Passanten verhindert werden.

Remshalden: Diebstahl eines hochwertigen Mercedes

Von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22:30 Uhr bis 8:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Grundbach ein. Hier stieß der Täter auf einen Geldbeutel und einem darauf liegenden Fahrzeugschlüssel. Der Schlüssel gehörte zum einem blauen Mercedes Benz S320 mit dem Kennzeichen BB-ZU 2087, welcher vor der Garage des Hauses abgestellt war. Daraufhin entwendete der Täter den Geldbeutel mit rund 200 Euro Bargeld und fuhr mit dem Mercedes, welcher einen Wert von rund 100.000 Euro hat, davon. Eine Fluchtrichtung ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet Hinweise unter der Telefonnummer 07151 950 0 mitzuteilen.

Schorndorf: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Mit dem Versuch barfüßig Autos im Bereich Göppinger Straße und Gmünder Straße anzuhalten, fiel am Mittwoch um 20:47 Uhr ein stark betrunkener 38 jähriger Mann auf. Der Mann konnte durch einen Zeugen bewegt werden sich auf den Gehsteig zu begeben, um eine Gefährdung des Mannes auszuschließen. Dieser wurde hierbei jedoch aggressiv, weswegen der Zeuge die Polizei verständigte. Trotz dem Einschreiten der Polizei, zeigte sich der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann keineswegs kooperativ und weiterhin aggressiv. Aufgrund der akuten Selbstgefährdung wurde ihm der Gewahrsam erklärt und der Mann auf das Polizeirevier Schorndorf verbracht. Selbst auf dem Polizeirevier blieb der Mann höchst aggressiv, beleidigte die einschreitenden Beamten, versuchte sogar aus Gewahrsamszelle zu fliehen und schlug hierbei einen Polizeibeamte. Der Mann muss nun nicht nur mit einer Anzeige einer Ordnungswidrigkeit rechnen, sondern auch wegen eines tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, wegen Körperverletzung und Beleidigung.

