Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Einbrüche

Rems-Murr-Kreis: Einbrüche

Rems-Murr-Kreis: - Fellbach: Kupferrohre entwendet

Unbekannte Einbrecher erbeuteten über die Feiertage bei einem Einbruch Kupferrohre im Wert von weit über 2000 Euro. Die Täter begaben sich hierzu auf das Firmengelände eines Fachhandels in der Salierstraße, wo sie in ein Lager eingebrochen sind. Von dort wurden ca. 250 lfm Kupferrohre mitgenommen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, bei dem sicherlich auch ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesguts eingesetzt worden war, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/5770 melden.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Hundert Euro konnte ein Dieb bei einem Wohnungseinbruch erbeuten. Der Unbekannte war über die Feiertage in der Korber Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen, indem er sich den Weg gewaltsam über eine aufgebrochene Terrassentüre ebnete. Anwohner oder Passanten, die hierzu Verdächtiges bemerkten, sollten sich nun bei der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 melden.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-105 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/