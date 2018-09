Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Enkeltrick ...

Rems-Murr-Kreis: Enkeltrick gescheitert, Unfälle, Zeugenaufruf nach sexuellen Handlungen in der Öffentlichkeit.

Waiblingen - Fellbach: Enkeltrickbetrug gescheitert

Eine unbekannte Täterin hat am Donnerstag versucht eine 92 Jahre alte Frau zu betrügen. Die Unbekannte hatte die Seniorin um 12:48 Uhr angerufen und sich als Nichte ausgegeben. Die Anruferin gab an beim Notar zu sitzen und für einen Wohnungskauf noch schnell 4.000 Euro zu benötigen. Der Versuch scheiterte, da die Seniorin den Geldbetrag nicht zur Verfügung hatte. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang insbesondere ältere Familienmitglieder und Bekannte über diese Betrugsmasche aufzuklären!

Fellbach: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Höhenstraße ist am Donnerstag, um 08:27 Uhr ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstanden. Ein 36 Jahre alter Renault-Lenker auf einen vorausfahrenden VW Golf eine 35-Jährigen aufgefahren, der an einer Ampel bremste, nachdem diese auf Gelblicht gesprungen war. Verletzt wurde niemand.

Kernen-Rommelshausen: Radfahrer bei Sturz verletzt

Ein 51 Jahre alter Radfahrer befuhr am Donnerstag, gegen 06:20 Uhr die Kelterstraße bergabwärts in Richtung Schafstraße. Hierbei stürzte er auf aus bislang unbekannter Ursache und blieb kurzzeitig liegen. Ein Passant fand den Mann und alarmierte die Rettungskräfte. Der Verletzt wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach, Telefon 0711/5772-0 zu melden.

Sulzbach an der Murr: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag eine 37 Jahre alte VW-Lenkerin bei einem Auffahrunfall auf der B 14. Die 37-Jährige war um 11:55 Uhr von Backnang in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs und hatte verkehrsbedingt angehalten. Dies hatte eine nachfolgende 58 Jahre alte Nissan-Lenkerin zu spät erkannt und war auf den VW aufgefahren. Der VW wurde auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. Bei dem Unfall war ein Gesamtschaden von circa 9.000 Euro entstanden.

Schorndorf: Liebespaar konnte sich nicht zurückhalten

Ein alkoholisiertes Liebespaar hat am Donnerstagnachmittag in Schorndorf für Aufsehen erregt. Der 58 Jahre alte Mann und seine 37-jährige Gespielin hatten sich gegen 13:20 Uhr auf offener Straße miteinander vergnügt, woran sich Anwohner und Kinder berechtigt störten. Die alarmierte Streife machte dem Treiben ein Ende und erteilte einen Platzverweis. Die Beiden müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen. Die Ermittlungen dauern an. Kinder und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kripo Waiblingen, Telefon 07151/950-0 zu melden.

