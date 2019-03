Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstähle, ...

Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstähle, Wohnungseinbruch, Sachbeschädigung, Unfälle u.a.

Rems-Murr-Kreis - Weinstadt: Diebstahl von Fahrrad

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Dienstag zwischen 07:40 Uhr und 12:05 Uhr am Remstalgymnasium ein Fahrrad der Marke Bulls. Das blaue Fahrrad war an den Fahrradständern der Schule abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Dieses wurde durch den Täter aufgebrochen. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061.

Weinstadt-Strümpfelbach: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Bisher unbekannte Diebe nutzten am Dienstagabend die Abwesenheit eines Wohnungsinhabers in der Endersbacher Straße aus, um in dessen Wohnung einzubrechen. Zwischen 17:30 Uhr und 21:15 Uhr verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung und durchsuchten teilweise die Räumlichkeiten. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weinstadt unter 07151 65061 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Am Montag, zwischen 07:05 Uhr und 18:10 Uhr wurde am Bahnhof Schorndorf ein schwarz-graues Fahrrad der Marke Cube, das an den dortigen Fahrradständern abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Das Polizeirevier Schorndorf bittet daher Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Waiblingen: Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum zwischen Montag, 15 Uhr bis Dienstag, 12 Uhr zerkratzten unbekannte Täter die Beifahrertüre eines VW in der Gänsäckerstraße. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Weinstadt: Auffahrunfall

Am Dienstag gegen 14 Uhr befuhr ein 79-jähriger Lenker eines Daimler die Cannonstraße entlang. Der vor ihm fahrende Audi, besetzt mit einem 49-jährigen Fahrer, wollte an der Einmündung Daimlerstraße nach links abbiegen, wozu er verkehrsbedingt anhalten musste. Dies bemerkte der Daimler-Fahrer zu spät und fuhr auf den Audi auf. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro.

Waiblingen: Unfall auf der Westumfahrung

Eine 39-jährige VW-Lenkerin befuhr am Dienstag gegen 08:00 Uhr die Westumfahrung aus Schmiden kommend in Richtung B14. Auf Höhe der Post bremste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Ein 46-jähriger Mercedes-Lenker fuhr ihr daraufhin infolge Unachtsamkeit auf. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag gegen 09:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße einen geparkten Daimler. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Waiblingen: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Ein im Parkhaus "Innere Weidach" abgestellter Daimler wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 23 Uhr von unbekannten Tätern auf unbekannte Art und Weise geöffnet und nach wertvollen Gegenständen durchwühlt. Da sich keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug befanden, wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Backnang: Angeblicher Geldgewinn

Am Dienstag gegen 16:00 Uhr wurde einer Frau aus Backnang per Telefon mitgeteilt, dass sie bei einem Gewinnspiel angeblich 49000 Euro gewonnen habe. Das Geld würde man am Folgetag zu ihr nach Hause bringen. Zunächst müsse sie jedoch eine Gebühr in Höhe von 900 Euro bezahlen. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und ging nicht darauf ein.

