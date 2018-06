Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand wegen ...

Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand wegen technischen Defekt - Motoradkontrollen - Sachbeschädigung

Rems-Murr-Kreis: - Plüderhausen: Sachbeschädigung

Ein Unbekannter hat im Fliederweg einen Carport beschädigt, indem er die Lackierung einiger Pfosten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Der dadurch verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat machen kann, die zwischen 26. Und 27. Mai verursacht wurde, sollte sich bitte bei der Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 melden.

Korb: Fahrzeugbrand

Die örtliche Feuerwehr rückte mit ihren Kräften am Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr mit zwei Löschfahrzeugen zu einem Fahrzeugbrand in die Heppacher Straße aus. Dort Qualmte es aus dem Fahrzeugheck eines geparkten Porsche. Ursache dafür war wohl ein Kabelbrand infolge eines technischen Defekts. Die Ermittlungen hierzu sind jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen. Obwohl oberflächlich betrachtet kein großer Schaden am Fahrzeug erkennbar ist, dürften sich dennoch die Reparaturkosten auf mehrere tausend Euro belaufen.

Spiegelberg: Motorradontrolle mit einer Beanstandung

Ein positives Resümee konnten Beamte vom Polizeirevier Backnang nach einer Motorradkontrolle am Donnerstag (Fronleichnam) ziehen. Lediglich eines von 19 kontrollieren Motorrädern musste beanstandet werden, welche am Vormittag auf der Landesstraße in der Sulzbacher Straße kontrolliert wurden. Diese hatte es jedoch in sich: Der Fahrer steht im Verdacht die Abgasanlage manipuliert zu haben, weshalb ein saftiges Bußgeld und die Erlöschung der Betriebserlaubnis droht. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

