Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Kernen im Remstal: Unfall beim Einparken

Eine 28-jährige Fahrerin eines Pkw Mini beschädigte beim Einparken am Mittwochmittag, gegen 11:30 Uhr, einen in der Uhlandstraße abgestellten BMW. Der Sachschaden beziffert sich auf ca. 1000 EUR.

Winnenden: Beim Rangieren aufgefahren

In der Friedrich-List-Straße fuhr ein 31-Jähriger LKW-Fahrer am Mittwochvormittag, gegen 10:00 Uhr, beim Rangieren auf ein hinter ihm stehenden Audi auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 EUR.

Fellbach: Beim Abbiegen gestreift

Am Mittwochmorgen, gegen 08:15 Uhr, befuhr ein 44-jähriger LKW-Fahrer die Hölderinstraße und streifte beim Abbiegen mit seinem Anhänger einen ordnungsgemäß an der rechten Fahrbahnseite abgestellten Mercedes. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Urbach: Feuerwehreinsatz

Am Dienstag, gegen 23:45 Uhr, rückte die Feuerwehr in Urbach zu einem brennenden Busch aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit 11 Mann im Einsatz war, war der brennende Busch bereits von einem Anwohner gelöscht worden. Ursächlich für den Brand war möglicherweise eine am Vortag ausgestreute Asche. Glücklicherweise entstand kein weiterer Schaden.

