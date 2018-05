Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Gefährdete ...

Rems-Murr-Kreis: Gefährdete Verkehrsteilnehmer durch Falschfahrer gesucht

Aalen - Winnenden: Falschfahrer - gefährdete Autofahrer gesucht

Am Pfingstsonntag, gegen 10.55 Uhr, befuhr ein Pkw-Lenker von Backnang kommend die B 14 in Richtung Stuttgart. An der Anschlussstelle Winnenden Süd wollte er die B 14 in Richtung Winnenden verlassen. Aus bislang nicht bekannter Ursache fuhr er zu Beginn der Ausfahrt in der dortigen Rechtskurve geradeaus über die angrenzende Grünfläche zwischen der Abfahrt und der Auffahrt zur B 14 Richtung Waiblingen. Anschließend verließ er die Grünfläche über die Auffahrt zur B 14 Richtung Waiblingen und fuhr auf dieser entgegengesetzt der Fahrtrichtung nach Winnenden zurück bis zur "REWE-Kreuzung", wo sein Fahrzeug wegen des entstandenen Schadens liegen blieb.

Das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940, bittet Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Pkw-Lenkers gefährdet worden sind, sich zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen - PvD - Telefon: +49 (0)7151 950-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/