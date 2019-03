Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Gefährliche ...

Rems-Murr-Kreis: Gefährliche Körperverletzung, Unfälle, Einbruch, Beleidigung & Widerstand

Rems-Murr-Kreis - Winnenden: Zeugen nach Angriff auf Passant gesucht

Bereits am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 22 Jahre alter Mann von drei männlichen Tätern attackiert. Der Geschädigte ging die Max-Eyth-Straße vom Bahnhof in Richtung eines Schnellrestaurants entlang, als er hinter sich ein Pfeifen hörte. Als er sich anschließend umdrehte, sah er drei maskierte Männer, die ihn unvermittelt angriffen. Nach Angaben des Opfers sprühte ihm einer der Männer Pfefferspray ins Gesicht, anschließend wurde er von allen drei Tätern geschlagen. Erst als ein Taxi-Fahrer dazu kam, flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Der Taxi-Fahrer brachte den jungen Mann anschließend in ein Krankenhaus. Dieser Taxi-Fahrer sowie weitere evtl. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Backnang: Unfall beim Abbiegen

Zwei Verletzte und etwa 11500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Sulzbacher Straße ereignete. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer wollte gegen 16.30 Uhr nach links in die Straße Im Wiesengrund abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Mazda. Dessen 58 Jahre alter Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und verletzte sich leicht. Auch sein Beifahrer wurde verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Zusammenstoß stieß der BMW noch gegen einen an der Einmündung stehenden Ford einer 38-Jährigen. Der BMW und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Backnang: Auffahrunfall

Auf der B14, Höhe der Heinrich-Hertz-Straße fuhr am Mittwoch ein 33-jähriger Skoda-Fahrer auf eine bremsende 51-jährige Renault-Fahrerin auf. Bei dem Unfall, der sich gegen 7.45 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

Kernen: Einbruch

Am Mittwoch begab sich zwischen 20 Uhr und 21.45 Uhr ein Unbekannter unbemerkt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße. Diese wurde durchwühlt, Gegenstände wurden wohl nicht entwendet. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Beleidigung und Widerstand

Eine Streifenbesatzung des Fellbacher Polizeireviers befuhr am Mittwochnachmittag die Tainerstraße und passierte gegen 16 Uhr eine Jugendgruppe. Beim Vorbeifahren zeigte ein 15-Jähriger anlasslos den Mittelfinger und beleidigte die Ordnungshüter bei der folgenden Ansprache mit üblen Schimpfwörtern. Der Jugendliche versuchte in der Folge wegzurennen, um sich der Personalienfeststellung zu entziehen. Er konnte aber festgehalten werden, wogegen er sich heftig wehrte. Er musste schließlich zu Boden gebracht und geschlossen werden. Hierbei zogen er und eine Polizisten sich leichte Verletzungen zu. Nach der Personalienfesstellung auf dem Polizeirevier wurde der Jugendliche seinem Betreuer übergeben. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Urbach: Unfall beim Rückwärtsfahren

Am Mittwochmittag, gegen 12:30 Uhr verursachte ein 23 Jahre alter Lkw-Fahrer einen Verkehrsunfall. Nachdem der Kraftfahrer bemerkte, dass er sich verfahren hat, wollte er in der Robert-Bosch-Straße wenden und streifte hierbei einen geparkten BMW. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 6500 Euro.

Leutenbach: Unbekannter beschädigt Sofa

In der Friedrich-Köhnlein-Straße wurde am Mittwochabend, zwischen 19:05 Uhr und 19:20 Uhr ein am Straßenrand abgestelltes Sofa von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Das Sofa wurde zur Verbringung in eine Wohnung kurzzeitig am Fahrbahnrand abgestellt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 150 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

Plüderhausen: Auto macht sich selbstständig

Ein 38 Jahre alter Hyundai-Fahrer parkte sein Auto am Mittwoch, gegen 16:45 Uhr auf einem abschüssigen Gelände in der Kantstraße. Da er den Pkw nicht gegen wegrollen sicherte, rollte das Auto ohne Fahrer bergab, kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und kam anschließend an einem Maschendrahtzaun zum Stehen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.

Winterbach: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Rund 6500 Euro Sachschaden sowie zwei Leichtverletzte ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der B29 zwischen Schorndorf West und Winterbach. Eine 26 Jahre alte Fiat-Fahrerin fuhr zunächst auf den vor ihr fahrenden 47-jährigen Citroen-Fahrer auf, prallte anschließend links gegen die Leitplanke und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam der Fiat auf der Beifahrerseite neben der Fahrbahn zum Liegen. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 38-jährige Beifahrerin des Citroen wurden beim Unfall leicht verletzt. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch die Freiwillige Feuerwehr Winterbach ausgeleuchtet.

Schorndorf: Unfall mit Linienbus - Zeugen gesucht

Am Karlsplatz kam es am Mittwochnachmittag, gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der 50-jährige Fahrer des Linienbusses fuhr zum Unfallzeitpunkt aus der Haltebucht aus und kollidierte hierbei mit einer 42-jährigen Ford-Fahrerin. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt bei rund 17000 Euro. Beide Unfallbeteiligten schilderten den Unfallhergang allerdings unterschiedlich. Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Schorndorf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können. Diese werden gebeten, sich direkt beim Polizeirevier oder unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

