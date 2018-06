Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Gem. ...

Rems-Murr-Kreis: Gem. Winterbach-Manolzweiler - Frontalzusammenstoß

Aalen - Gem. Winterbach-Manolzweiler - Verkehrsunfall wegen Insekt im Auto

Am Dienstag gegen 18:45 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem PKW auf der Kreisstraße von Lichtenwald in Richtung Manolzweiler. Kurz vor der Goldbodenkreuzung geriet offenbar ein Insekt durch die geöffnete Seitenscheibe in sein Auto. Beim Versuch, das Insekt zu vertreiben, verriss der 21-Jährige offenbar das Lenkrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einem nahezu frontalen Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden PKW einer 51-Jährigen. Während der PKW der Frau nach rechts abgewiesen wurde, drehte sich das Auto des 21-Jährigen um 180 Grad und bleib auf der Fahrbahn stehen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser verbracht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 20.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke bis ca. 21 Uhr voll gesperrt werden.

