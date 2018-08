Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Gewinnversprechen

Rems-Murr-Kreis: Gewinnversprechen

Rems-Murr-Kreis: - Aspach: Betrugsversuch mit Gewinnversprechen

Eine 50-jährige Frau erhielt am Dienstag einen Anruf eines Fremden, der sich als Mitarbeiter von "Euromillion" ausgab. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie bei einer Ziehung die zweite Gewinnklasse gewonnen habe. Ihr Gewinn in Höhe von 29000 Euro könne sie auslösen, wenn sie eine Gebühr in Höhe von 900 Euro bezahle. Nach einem weiteren Telefonat tags darauf sollte sie in einem Streaming Portal Geldkarten einkaufen. Darauf ließ sie sich nicht ein und erstattete bei der Polizei Anzeige. Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen, die sicherlich von den sehr variationsreichen Betrügern unterschiedlich ausgestaltet sein können. Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnvers prechen/?L=0

Alfdorf: Unfallflucht

Eine 28-jährige Audi-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 20 Uhr auf der K 1887 von Pfahlbronn Richtung Rienharz, als ihr in einer Kurve ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Die Audi-Lenkerin wich aus und touchierte deshalb einen Randstein. Es entstand dabei ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Autofahrerin, die auf die Gegenfahrbahn geraten war, bemerkte wohl den Vorfall nicht und fuhr weiter. Hinweise auf die Unfallverursacherin nimmt die Polizei Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

